Marche: domani la videoconferenza di presentazione festival Popsophia

- "Domani alle 15, a Palazzo Raffaello della giunta regionale delle Marche, si terrà una videoconferenza in vista del Festival Popsophia, in programma a Pesaro dal 2 al 5 luglio". Lo ha riferito in una nota la Regione: "Una delle città più profondamente colpite dall'emergenza sanitaria, Pesaro sarà capofila della ripartenza culturale del paese ospitando il primo festival italiano dell'era post-covid con pubblico e ospiti dal vivo, con un tema che raccoglie la sfida culturale dei tempi difficili che stiamo vivendo: uno sguardo visionario sulla realtà come possibilità per uscire dall'attuale clima emergenziale e per immaginare scenari alternativi". E infine: "Al video incontro con la stampa parteciperanno il presidente della Regione Luca Ceriscioli, gli assessori regionali Moreno Pieroni e Angelo Sciapichetti, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, l'assessore comunale alla Bellezza Daniele Vimini, la direttrice artistica di Popsophia Lucrezia Ercoli". (Ren)