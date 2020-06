Sahel: Unhcr in allarme per inasprirsi delle violenze e numero crescente di sfollati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, le condizioni di vita restano "deplorevoli", sollevando seri motivi di preoccupazione relativi ad approvvigionamento idrico e salute. "Gli attacchi continui ai danni dei civili nel Sahel, che hanno paralizzato la vita nei paesi e nelle località a ridosso del confine, sono incommensurabili e incomprensibili. Le persone sono costrette a fuggire a più riprese e hanno disperato bisogno del nostro aiuto. Stiamo facendo tutto il possibile per assicurare loro assistenza, malgrado le difficoltà di questo periodo", ha dichiarato Millicent Mutuli, direttrice regionale dell'Unhcr per l'Africa occidentale e centrale, in riferimento alla pandemia da Covid-19 e ad alcune delle restrizioni derivanti dalle misure di risposta. I rifugiati presenti nella regione Liptako-Gourma, punto di triplice frontiera in cui Burkina Faso, Mali e Niger convergono, stanno cercando di mettersi in salvo in aree anch'esse flagellate da violenze e povertà. Molti sono dovuti fuggire più volte. In risposta alla situazione, l'Unhcr ha fornito alloggi e assistenza a oltre 25 mila famiglie e mira a concludere la distribuzione di beni di prima necessità per 16.500 famiglie entro la fine del mese. Tuttavia, le attività di assistenza umanitaria sono seriamente ostacolate dalla crescente assenza di sicurezza, dall'impatto del Covid-19 e dalla carenza di risorse adeguate. (segue) (Com)