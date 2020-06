Sahel: Unhcr in allarme per inasprirsi delle violenze e numero crescente di sfollati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio del conflitto armato, scoppiato nel Mali settentrionale nel 2011, le violenze si sono estese al Mali centrale, al Niger e al Burkina Faso. In quella che è ormai una delle crisi che registrano un aumento delle persone in fuga tra i più rapidi al mondo, sono milioni i civili fuggiti dalle aggressioni indiscriminate perpetrate da gruppi armati, tra le quali si contano esecuzioni sommarie, la pratica diffusa dello stupro delle donne, e attacchi contro le istituzioni statali, quali scuole e strutture sanitarie. In Burkina Faso, in particolare, il numero di sfollati interni è cresciuto dai 560 mila di inizio febbraio agli 848 mila di fine aprile, vale a dire 288 mila persone in più in circa tre mesi. "Sul piano umanitario, nel Sahel centrale la situazione è estremamente disperata. Le famiglie sfollate vivono in aree sovraffollate, l'accesso ai servizi essenziali è ridotto al minimo e stiamo correndo contro il tempo per intensificare la risposta alle nuove esigenze, che aumentano a un ritmo più rapido di quello con cui si rendono disponibili le risorse", ha aggiunto Millicent Mutuli. (segue) (Com)