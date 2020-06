Sahel: Unhcr in allarme per inasprirsi delle violenze e numero crescente di sfollati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dare risalto alle enormi esigenze che affliggono la regione e continuare a implementare la risposta all'aggravarsi della crisi, l'Unhcr lancerà l'appello per la crisi nel Sahel questo venerdì, 12 giugno. Il personale dell'Unhcr impegnato nella regione, insieme ai partner e alle autorità, sta assicurando assistenza alle popolazioni in condizioni disperate, ma l'incremento dell'insicurezza e le misure anti-Covid-19 compromettono gravemente le capacità dell'agenzia di raggiungere tutti coloro che sono in stato di necessità nelle aree più remote di Burkina Faso, Niger e Mali. Tutti e tre i paesi dispongono di infrastrutture sociali inadeguate, pertanto assicurare alloggi, alimenti, assistenza sanitaria e approvvigionamento idrico a rifugiati e sfollati continua a costituire una priorità. Molti arrivano privi di effetti personali e sono accolti da comunità locali che, nonostante dimostrino generosità, patiscono una grave carenza di risorse e necessitano di supporto per poter sopravvivere. (Com)