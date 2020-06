© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla revisione dei decreti sicurezza "il lavoro iniziato dal Viminale potrà essere ripreso con le modalità indicate dal governo in un contesto meno caratterizzato da situazioni emergenziali come quelle che abbiamo vissuto". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo nell'aula del Senato ad un'interrogazione concernente anche la revisione dei decreti sicurezza. (Rin)