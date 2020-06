Infrastrutture: Vono (Iv), incontro con Margiotta per velocizzare appalti per trasversale delle Serre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro avuto con il sottosegretario Salvatore Margiotta "tra le tante questioni affrontate relative alle infrastrutture calabresi un posto di rilievo ha avuto la Trasversale delle Serre, opera a cui non è mai mancato l' impegno e l' attenzione profusi in epoca precedente a questa esperienza politica e che si sono concretizzati con lo stanziamento da parte del Mit e l' autorizzazione del Cipe delle risorse utili al completamento con il tratto che congiungerà la provincia di Vibo Valentia con l'autostrada del Mediterraneo". Lo riferisce la senatrice Silvia Vono a margine dell'incontro con io sottosegretario al Mit Salvatore Margiotta. "Con il sottosegretario, insieme ai dirigenti del Mit e dell'Anas abbiamo programmato degli incontri, con il coinvolgimento diretto degli amministratori dei territori interessati che rappresentano al meglio le istanze dei cittadini, per sbloccare e velocizzare le pratiche dei lavori sui prossimi appalti e realizzare così finalmente un collegamento atteso e necessario per il territorio che permetta alla provincia di Vibo di appropriarsi dell' importanza che riveste nell'ambito dell' area centrale della Calabria", ha aggiunto. (com)