Regno Unito: parlamento Scozia chiede stop a export di materiale antisommossa negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento scozzese ha richiesto l'immediata sospensione dell'esportazione di tenute antisommossa, gas lacrimogeni e proiettili di gomma negli Stati Uniti. Lo riferisce il quotidiano britannico "Independent". Il parlamento ha così inviato un forte messaggio di solidarietà al movimento Black Lives Matter. La mozione che richiede la sospensione di questi prodotti negli Stati Uniti è stata approvata con 52 voti favorevoli, zero voti contrari e 11 astensioni in parlamento. La mozione afferma che il parlamento scozzese "sostiene il movimento Black Lives Matter e ritiene che il governo del Regno Unito dovrebbe sospendere immediatamente l'esportazione di questi prodotti negli Stati Uniti". Il deputato che ha proposto la mozione, Patrick Harvie, l'ha motivata affermando che "queste armi di oppressione vengono usate da uno stato razzista per brutalizzare le comunità più emarginate". (segue) (Rel)