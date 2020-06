Regno Unito: parlamento Scozia chiede stop a export di materiale antisommossa negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione richiede anche l'apertura di un museo sulla schiavitù in Scozia "per affrontare i nostri legami storici con la tratta degli schiavi". I dati del governo mostrano che gli Usa sono uno dei maggiori importatori di armi dal Regno Unito. Dal 2010, gli Stati Uniti hanno speso più di 6 miliardi di euro in questo tipo di esportazioni. Il Regno Unito ha anche venduto armi da fuoco di dimensioni ridotte per più di 800 milioni agli Stati Uniti dal 2010. Gli attivisti insistono che una parte di queste armi viene utilizzata dalla polizia statunitense. All'interno di Westminster, sede del parlamento britannico, 166 deputati hanno firmato una lettera che richiede una simile sospensione delle esportazioni negli Stati Uniti la scorsa settimana. Anche il leader del Partito laburista Keir Starmer ha scritto al premier Boris Johnson invitandolo a rivedere le vendite di armi del paese. (Rel)