Francia: Le Pen su isola di Sein per commemorare Appello del 18 giugno di de De Gaulle

- In occasione delle commemorazioni per gli 80 anni dell'Appello del 18 giugno pronunciato dal generale francese Charles de Gaulle durante la Seconda guerra mondiale, la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, sarà sull'isola di Sein, al largo della Bretagna. Lo ha reso noto il partito di estrema destra, spiegando che Le Pen si recherà "dinnanzi al monumento in omaggio ai marinai bretoni che dal 18 giugno 1940 si sono uniti alla Francia Libera a Londra". Sarebbe anche un modo "di rendere omaggio a tutti i francesi che si sono impegnati in questa strada dell'indipendenza e della resistenza", ha detto Le Pen ai microfoni dell'emittente televisiva "Bfm tv". (Frp)