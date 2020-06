Sudafrica: Corte costituzionale autorizza candidature indipendenti alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge elettorale attualmente in vigore in Sudafrica è anticostituzionale perché non autorizza a candidati indipendenti di correre per una carica elettiva. Lo ha sentenziato la Corte costituzionale del paese, osservando che la legge attuale vieta ai candidati che non sono membri di partiti politici riconosciuti di presentarsi. La sentenza, riferisce la stampa locale, è da considerarsi storica e secondo i titoli più ottimisti probabilmente cambierà il panorama politico nazionale. La causa è stata presentata dal New Nation Movement, un movimento politico secondo il quale l'attuale legge elettorale viola il diritto di una persona di fare scelte politiche individuali. Il parlamento di Pretoria ha ora due anni di tempo per modificare la legislazione. (Res)