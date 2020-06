Siria: il presidente Assad rimuove dall'incarico il primo ministro Khamis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente siriano, Bashar al Assad, ha rimosso dall’incarico il premier Imad Khamis. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sana”. "Il presidente Assad ha emanato il decreto 143 / 2020, in base al quale il capo di gabinetto, Imad Muhammad Khamis, è sollevato dall'incarico", sottolinea l’agenzia di stampa siriana. I motivi della decisione non sono resi noti. Khamis era a capo del governo dal 2016. Assad ha designato come suo sostituto Hussein Arnous, ex ministro delle Risorse idriche. La rimozione di Khamis giunge mentre il paese continua ad essere colpito dalle conseguenze della guerra civile in corso dal 2011 e da una crisi economica che si è aggravata negli ultimi mesi. In particolare negli ultimi giorni la lira siriana ha fatto registrare minimi record sul mercato nero: lo scorso 6 giugno era scambiata a meno di un terzo del suo valore reale sul dollaro, pari a 2.300 lire per un dollaro, rispetto al cambio ufficiale di 700 lire per un dollaro. Il crollo della valuta siriana sarebbe stato provocato dai timori sull'attuazione del Caesar Act degli Stati Uniti, il 17 giugno, che mira a sanzionare le persone straniere che assistono il governo siriano o aiutano nella ricostruzione postbellica. La maggior parte della popolazione siriana vive in condizioni di povertà, secondo le Nazioni Unite, e i prezzi dei generi alimentari sono raddoppiati nell'ultimo anno. Proprio l’aumento dei prezzi e la difficile situazione economica sono alla base delle proteste avvenute in questi giorni nel governatorato di Sweida, nel sud del paese.(Res)