Coronavirus: Sala, orgoglioso che Milano abbia resistito, altrimenti sarebbe crollato il Paese

- "Milano ha resistito al coronavirus, se fosse crollata, sarebbe crollato anche il Paese". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervenendo all'incontro "Il terzo settore e le città", organizzato nell'ambito del Civil week lab di Corriere Buone Notizie, spiegando di essere "orgoglioso da primo cittadino". "I conti finali di tutto ciò si faranno molto più avanti, però Milano poteva crollare sotto i colpi di questa pandemia, ma in realtà ha resistito. Può sembrare irrispettoso avendo avuto circa 1.900 morti, ma sia chiaro: se Milano fosse crollata, sarebbe crollata la Lombardia di certo e anche il Paese", ha detto Sala, precisando che se la città ha retto "non è stata l'opera della politica, è stata l'opera soprattutto dei cittadini. Per cui ho più l'orgoglio di essere il primo cittadino".(com)