Italia-Serbia: scambio di doni fra ministri degli Esteri al termine dell'incontro a Roma

- Una maglietta di Novak Djokovic e una palla da tennis firmata dal campione serbo sono stati i doni consegnati oggi dal ministro degli Esteri di Belgrado, Ivica Dacic, al titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. Secondo quanto riporta la stampa serba, il gesto ha suggellato l'incontro avvenuto oggi a Roma fra i due ministri ed è stato ricambiato da Di Maio con dei sigari, oltre che una cravatta e un foulard dello stilista italiano Talarico. Dacic ha anche consegnato a Di Maio alcuni francobolli che fanno parte dell'edizione speciale dedicata agli eventi della Prima guerra mondiale e che mostrano l'operazione di salvataggio da parte della Marina italiana nei confronti di sodati e civili serbi. Il ministro Dacic ha effettuato oggi in Italia la sua prima visita ufficiale all'estero dopo l'inizio della pandemia da Covid-19. Nei giorni scorsi lo stesso Dacic ha dichiarato che la pandemia ha intensificato i contatti tra i rispettivi ministeri degli Esteri e rafforzato il partenariato bilaterale tra Serbia e Italia in una fase difficile per entrambi i paesi. (segue) (Seb)