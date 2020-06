Italia-Serbia: scambio di doni fra ministri degli Esteri al termine dell'incontro a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Di Maio ha effettuato una visita ufficiale in Serbia lo scorso 10 febbraio. Il titolare della Farnesina ha avuto allora un incontro con il presidente, Aleksandar Vucic, con la premier, Ana Brnabic, e con il suo omologo, Ivica Dacic. La visita del ministro Di Maio in Serbia è stata la prima tappa di un "tour" nella regione dei Balcani occidentali che lo ha portato anche nella Macedonia del Nord e in Kosovo. Di Maio ha allora sottolineato l'importanza di sostenere il percorso europeo della regione dei Balcani occidentali. (Seb)