Bangladesh: bilancio punta su infrastrutture fisiche e sociali, manovra da oltre 37 miliardi di euro

- Il ministro delle Finanze del Bangladesh, Mustafa Kamal, ha illustrato oggi al parlamento la legge di bilancio per l’anno fiscale 2020-21, che inizierà a luglio, presentata come “un piano globale per superare i possibili impatti negativi della pandemia” di coronavirus. L’esponente del governo ha sottolineato che il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo è relativamente basso, 34 per cento, e consente di aumentare la spesa pubblica per far fronte alle necessità a breve termine e in parte anche a medio e lungo termine. La manovra si basa su una previsione di crescita dell’8,2 per cento. Tra i suoi pilastri ci sono “meccanismi di prestito attraverso banche commerciali a tassi di interesse agevolati per le industrie e le imprese” per rilanciare le loro attività economiche e mantenere la competitività in patria e all’estero. Inoltre, è prevista un’estensione della copertura dei programmi di sicurezza sociale per proteggere i lavoratori dei settori informali dall’improvvisa perdita della loro fonte di guadagno. (segue) (Inn)