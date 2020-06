Bangladesh: bilancio punta su infrastrutture fisiche e sociali, manovra da oltre 37 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Kamal i pacchetti di stimolo finora lanciati ammontano a ‭1.031,17 miliardi di taka (10,67 miliardi di euro circa), pari al 3,7 per cento del Pil. Complessivamente i fondi allocati nel bilancio sono ‭3.628,55 miliardi di taka (37,55 miliardi di euro circa), con ‭2.051,45‬ miliardi di taka (21,23 miliardi di euro) per il programma di sviluppo annuale. Il deficit, di 1.900 miliardi di taka (19,66 miliardi di euro), è stimato nel sei per cento del Pil. Per le entrate sono previste risorse esterne per ‭800,17 miliardi di taka (8,28 miliardi di euro) e risorse interne per ‭1.099,83 miliardi di taka (11,38 miliardi di euro)‬, di cui ‭849,83 miliardi di taka (8,79 miliardi di euro) provenienti dal sistema bancario e ‭250 miliardi di taka (2,58 miliardi di euro) dai certificati di credito e da fonti non bancarie. (segue) (Inn)