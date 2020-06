Bangladesh: bilancio punta su infrastrutture fisiche e sociali, manovra da oltre 37 miliardi di euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le voci principali ci sono ‭1.670,11 miliardi di taka (17,28 miliardi di euro circa) per le infrastrutture fisiche, pari al 29,4 per cento, di cui ‭695,53 miliardi di taka (7,19 miliardi di euro) per lo sviluppo agricolo e rurale, ‭614,35 miliardi di taka (6,35 miliardi di euro)‬ per le comunicazioni e ‭267,58 miliardi di taka (2,76 miliardi di euro)‬ per l’energia. Per le “infrastrutture sociali”, invece, vengono proposti ‭1.555,36 miliardi di taka (16,09 miliardi di euro)‬, pari al 27,38 per cento del totale, di cui ‭1.402,22 miliardi di taka (14,51 miliardi di euro circa) per la sanità, l’istruzione e i settori collegati. Ai servizi generali sono destinati ‭1.402,65 miliardi di taka (14,51 miliardi di euro), corrispondenti al 24,69 per cento. Una voce riguarda le partnership pubblico-privato: ‭366,1 miliardi di taka (3,78 miliardi di euro), ovvero il 6,45 per cento. Il pagamento degli interessi rappresenta l’11,23 per cento: ‭638,01 miliardi di taka (6,6 miliardi di euro). (Inn)