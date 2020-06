Lavoro: Treu (Cnel), contratti collettivi scaduti siano occasione per nuove opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il dato relativo ai contratti collettivi nazionali scaduti, che in base all’ultimo aggiornamento dell’archivio contratti del Cnel è pari al 59,3%, più che leggerlo negativamente va visto come un’opportunità per introdurre e rafforzare nuovi diritti come la formazione, soprattutto quella digitale dei lavoratori, regolando la nuova organizzazione del lavoro anche in seguito all’emergenza sanitaria. Bisogna favorire una nuova stagione contrattuale”. Lo ha affermato il presidente del Cnel Tiziano Treu commentando i dati dell’Archivio Nazionale dei contratti riportati nel nuovo numero del notiziario sul mercato del lavoro e contrattazione.(Ren)