Abruzzo: Cultura, Premio 'Pratola' 2020 a De Angelis, Palmerini e Myrta Merlino

- Il Premio nazionale 'Pratola' giunge quest'anno alla sua X edizione. Lo rende noto l'ufficio stampa della manifestazione, annunciando che la cerimonia di consegna dei riconoscimenti è in programma per sabato 27 giugno, ore 17, a Sulmona (L'Aquila) con una formula diversa e posti per gli spettatori limitati e assegnati, per garantire necessariamente le vigenti norme anti Covid-19. Un segno di ripartenza in questo difficile momento che arriva da una delle manifestazioni più seguite nel territorio peligno e nella regione Abruzzo. L'iniziativa è organizzata da Ennio e Pierpaolo Bellucci e dall'associazione 'Futile Utile'. Con l'obiettivo di "portare all'attenzione generale l'impegno e la competenza di significative personalità del mondo dell'arte, del giornalismo, dell'economia, della musica, dello spettacolo, dello sport, della letteratura e della cultura" - si legge nel comunicato di presentazione - la manifestazione è articolata in diverse sezioni. (segue) (Gru)