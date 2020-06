Milano: Rete, abbattere statua dedicata a Montanelli? Ci opporremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La richiesta di abbattere la statua dedicata a Indro Montanelli, da molti considerato il più grande giornalista italiano del Novecento, è stata fatta da chi è alla ricerca di ribalta mediatica nella follia causata dalla vicenda Floyd". Lo dichiarano in una nota i militanti di estrema destra della Rete, che annunciano che: "Sin da ora che saremo sempre a difesa della nostra tradizione e identità e che faremo di tutto per difenderne, anche fisicamente, i simboli. Anche la statua di Indro Montanelli. Se ci sarà bisogno ci frapporremo fisicamente tra la nostra identità e la canea rabbiosa e iconoclasta del Black Lives Matter e dell'antifascismo militante. Gli esponenti di Presidio Milano e di Freccia Nera, comunità politiche aderenti alla Rete, invitano "tutti i cittadini, associazioni, movimenti e partiti che vogliono realmente opporsi a questa infamia di unirsi, aldilà delle differenze, in unico blocco nazionale e, qualora ce ne fosse la necessità, di scendere in piazza con noi e dimostrare anche nei fatti di essere disposti a tutto per la Patria e per fermare il caos che sta invadendo le nostre città".(com)