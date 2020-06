Speciale energia: Fraccaro, nasce reddito energetico, stanziati 200 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, afferma che "abbiamo di fronte a noi l’opportunità di riprogettare i modelli di vita degli ultimi anni. La ripartenza del Paese può e deve avvenire all’insegna della sostenibilità, per questo - annuncia in una nota - stiamo mettendo in campo misure strutturali in grado di coniugare ambiente e sviluppo. Si aggiunge un nuovo, importante tassello: il reddito energetico, che consentirà l’installazione senza costi di pannelli fotovoltaici per i cittadini più in difficoltà". L'esponente del Movimento cinque stelle, ideatore della proposta, quindi prosegue: "La misura è stata già sperimentata con successo nel comune di Porto Torres, in Sardegna, dove abbiamo istituto un fondo rotativo per finanziare l’installazione gratuita di pannelli fotovoltaici a favore delle fasce meno abbienti. Questo - prosegue - ha consentito ai cittadini di ottenere risparmi in bolletta, pari in media a 150 euro annui, ma anche di cedere l’energia prodotta in eccesso alla rete generando risorse che vanno ad alimentare il fondo e l’acquisto di nuovi pannelli. In un anno a Porto Torres sono stati installati 50 impianti con 9 mila euro di risparmi totali per i cittadini, 8 mila euro che hanno alimentato il fondo rotativo e 65 tonnellate di Co2 in meno". (Com)