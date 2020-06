Speciale energia: Croazia, Coric annuncia entro fine mese riunione con ungherese Mol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine del mese le autorità della Croazia avranno una riunione con la compagnia petrolifera ungherese Mol. Lo ha annunciato il ministro croato dell'Energia, Tomislav Coric, secondo quanto riporta l'emittente "N1". Si è tenuta a Zagabria una riunione del consiglio d'amministrazione della compagnia petrolifera croata Ina alla presenza dei rappresentanti della società di consulenza francese Lazard. Al centro dell'incontro sono state le opzioni per rilevare la quota della compagnia croata in possesso di Mol. "Il consiglio di Ina ha ricevuto il primo rapporto preliminare da Lazard. Avremo il rapporto finale entro fine mese", ha dichiarato il ministro aggiungendo che l'impegno strategico del governo croato è quello di andare verso l'acquisizione della quota in mano ungherese. Coric non ha voluto diffondere dettagli sul rapporto premilitare stilato da Lazard, osservando che la quotazione in borsa di Ina "restringe il margine di manovra" per l'esecutivo. (Seb)