Speciale energia: algerina Sonatrach non parteciperà più a gare in Libano

- Il colosso algerino degli idrocarburi Sonatrach non opererà né parteciperà a nessuna gara d'appalto in Libano, in seguito alle polemiche per la consegna di "combustibile adulterato". Lo ha dichiarato un alto funzionario di Sonatrach al quotidiano "El Khabar". Secondo lo stesso funzionario, che ha preferito rimanere anonimo, "questa decisione è stata presa all'interno dell'azienda dopo aver analizzato l'investimento di Sonatrach" in Libano, apparentemente proprio redditizio per l'azienda algerina. (Ala)