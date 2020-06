Fase 3: Carfagna, no tax area per Mezzogiorno sfida i paesi “frugali” dell’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La no tax area per il Mezzogiorno, rilanciata oggi dal presidente Silvio Berlusconi, è la rivoluzione di cui l'intero paese ha bisogno per ripartire, liberare la sua parte più in difficoltà dai troppi lacci e vincoli fiscali e burocratici e permetterle così di attrarre investimenti da tutto il mondo. Così in una nota Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. “L'abbattimento totale di Ires e Irap per le regioni meridionali, che ho proposto più volte in Parlamento fin dal 2018, darebbe un messaggio chiaro agli investitori internazionali: l'Italia scommette sulla competitività e il merito di chi fa impresa e crea lavoro”, ha detto, sottolineando che “sedersi ai tavoli europei con una proposta del genere significherebbe inoltre sfidare i cosiddetti paesi frugali e il loro sistema fiscale a volte concorrenziale e opaco”. (Com)