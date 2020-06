Fase 3: Confapi jr, Stati generali? Solo "ammuina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La convocazione degli Stati generali dell'economia, promossi dal premier Giuseppe Conte, rischia di creare ulteriore "ammuina" in un momento storico in cui sono necessarie chiarezza, rapidità di esecuzione e decisioni ben salde". A dirlo è Massimo Di Santis, presidente del gruppo Giovani Confapi di Napoli. "L'economia italiana - ha proseguito - ha bisogno di liquidità e di sburocratizzazione, non di altre generiche considerazioni tecniche che non affondano mai in profondità nel cuore dei problemi". Per Di Santis, "gli Stati generali dell'economia, con un Pil in caduta e situazioni di difficoltà oggettiva dal punto di vista imprenditoriale e occupazionale, sono solo il tentativo di nascondere sotto tonnellate di carte di buoni propositi la difficoltà del Governo di affrontare la crisi che ci investirà nei prossimi mesi", ha concluso. (Ren)