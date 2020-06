Coronavirus: Roggiani (Pd Milano), su dati mortalità non si scarichi tutte le responsabilità su Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mortalità nelle Rsa di Milano Metropolitana e di Lodi è stata, durante i quattro mesi della pandemia, 2,5 volte più alta rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Nella popolazione di questi territori sono decedute, fra gli over 70, 5500 persone in più dell'atteso, in confronto alla media dei quattro anni prima”. Lo dichiara la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani commentando i dati forniti dall’Ats locale in una conferenza stampa. “Numeri impressionanti, di fronte ai quali dobbiamo interrogarci, soprattutto perché raccontano storie di dolore e di famiglie spezzate - ha aggiunto - Per loro, per quelle donne e per quegli uomini, a cui è stato negato l'ultimo saluto ai propri cari, sarà necessario andare a fondo, accertare se quelle vite potevano essere salvate oppure no. E andranno accertate eventuali responsabilità. Ma attenzione a scaricare tutte le colpe sulle case di riposo, o peggio su medici e personale socio-sanitario, perché sappiamo benissimo di chi sono state determinate scelte e chi ha firmato altrettante sciagurate delibere". (com)