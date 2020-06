Fase 3: sindaco Sala, ritorno a lockdown sarebbe veramente drammatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo lockdown sarebbe "veramente drammatico", secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Credo che il vero dubbio che abbiamo tutti noi è: è più o meno finita qui? Sarà una situazione sotto controllo o ritornerà questa pandemia? Perché se più o meno fosse finita, è una bella botta, ma poi ci si riprende. Se si dovesse ritornare a un lockdown, sarebbe veramente drammatico", ha osservato il primo cittadino intervenendo all'incontro "Il terzo settore e le città", organizzato nell'ambito del Civil week lab di Corriere Buone Notizie, aggiungendo: "Io spero e un po' anche penso che sia il primo caso". Per tornare ai livelli pre-Covid, soprattutto nel settore turistico, a Milano "però ci vorrà tempo. Io penso ci vogliano 2/3 anni per tornare al livello di prima. Al di là del turismo, questa stop inaspettato, questa tragedia inaspettata ci obbliga a ripensare alcune cose. Non possiamo solo essere succubi di quello che è successo, credo che alcune politiche relative all'abitare, al welfare e molto all'ambiente e alla mobilità dovranno cambiare e dovremo probabilmente accelerare alcune visioni che avevamo, su cui oggi bisogna fare in fretta", ha osservato Sala. (Rem)