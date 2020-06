Istat: Capone (Ugl), con crollo produzione industriale a rischio patrimonio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati Istat sul crollo della produzione industriale sono sconcertanti: un calo del 19,1 per cento ad aprile e pari a 42,5 punti percentuali su base annua. Così in una nota Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, in merito ai dati Istat sul calo della produzione industriale. “Tra i settori più colpiti dalla serrata i comparti dell’auto e del tessile, che fanno registrare cali pari rispettivamente al 100 e all’80,5 per cento: un tracollo economico che ha colpito il nostro paese e che sta provocando la chiusura forzata di attività produttive strategiche, con effetti devastanti sulla ricchezza nazionale e sulla tenuta sociale”, ha detto, sottolineando che in tal senso “preoccupano le proiezioni del Centro studi Ugl, in cui si stima oltre un milione di posti di lavoro a rischio”. Urge, ha aggiunto, un immediato shock fiscale per dare ossigeno alle imprese con un programma di investimenti in grado di favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. “È necessario, inoltre, erogare subito finanziamenti a fondo perduto alle imprese: basta con le politiche fondate sull'austerity, è inaccettabile il grave ritardo dell'Europa nello stanziamento delle somme promesse all'Italia, a dimostrazione della profonda distanza che permane tra le Istituzioni europee e i reali bisogni dei cittadini”, ha concluso. (Com)