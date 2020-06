Giustizia: al via processo penale telematico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione su tutto il territorio dell’esperienza pilota della Procura della Repubblica di Napoli, che il ministro Bonafede ha ringraziato per la disponibilità, con i successivi decreti che a breve seguiranno e con l’ampliamento della digitalizzazione a ulteriori settori del procedimento e del processo penali, rappresenteranno i successivi passi di un percorso ormai irreversibile. “Si tratta di un passaggio fondamentale per l’ottimizzazione della giustizia - ha commentato Bonafede - e per la compressione dei tempi. Nei nostri piani, un avvocato, dal suo studio, potrà compiere tante di quelle azioni per cui prima doveva necessariamente recarsi in tribunale. Questo è ancora più significativo nell'ottica della nuova fase dell’emergenza Covid”. (Ren)