Infrastrutture: Aspi, spunta il tricolore sulla A1 a Barberino di Mugello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ieri sera i viaggiatori in transito sulla autostrada A1, nella tratta tra Barberino di Mugello e Firenze Nord, possono ammirare sul lato destro della carreggiata Nord la proiezione di una grande bandiera italiana. Stando al relativo comunicato stampa, si tratta di un’iniziativa di alcuni tecnici di Autostrade per l’Italia e di Pavimental per segnalare ai viaggiatori l’avvicinarsi della fine dei lavori di scavo della galleria “Santa Lucia”. Una volta completata, l’opera costituirà parte sostanziale del potenziamento dell’autostrada A1 in direzione Sud tra Barberino del Mugello e Calenzano, riducendo sensibilmente i tempi di percorrenza e migliorando l’esperienza di viaggio degli automobilisti. Lo scavo, prosegue la nota, è stato realizzato in totale sicurezza grazie alla fresa escavatrice più grande d’Europa che venerdì 12 giugno, intorno alle ore 12, uscirà dal sottosuolo in una cerimonia che vedrà presenti tra gli altri il presidente e l’amministratore delegato di Aspi, Giuliano Mari e Roberto Tomasi, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, il sindaco metropolitano Dario Nardella, e i sindaci di Barberino del Mugello e Calenzano, Giampiero Mongatti e Riccardo Prestini. (Com)