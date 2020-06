Regionali: Santillo, in Campania Ciarambino incarna valori M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore M5s Agostino Santillo informa gli iscritti del Movimento cinque stelle "hanno deciso: la nostra candidata alla presidenza della regione Campania sarà Valeria Ciarambino, a cui va già da adesso il mio in bocca al lupo. Ci attende - scrive il parlamentgare su Facebook - una sfida molto difficile, ma la nostra Valeria, che in questi cinque anni di opposizione non si è mai risparmiata, possiede tutte le capacità necessarie per affrontarla. Conosco Valeria da anni. È una persona semplice che ci tiene tanto ai rapporti umani. Una persona che mette sempre il suo cuore a disposizione di tutti e il cui unico scopo è e sarà lavorare a testa bassa per il bene comune. Valeria - prosegue Santillo - incarna profondamente i valori del nostro Movimento e sono certo che insieme alla sua squadra saprà presentare un programma agli elettori campani che darà quelle risposte che aspettano da decenni. Alle prossime elezioni regionali abbiamo l’occasione di liberare la nostra Regione dal malaffare e dalla mala politica con Ciarambino presidente". (Rin)