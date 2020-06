Lazio: Simeone (FI), impianti itticoltura in area golfo Gaeta non ancora delocalizzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allo stato attuale non risulta ancora che la Regione Lazio abbia provveduto a delocalizzare gli impianti di itticoltura situati nell'area sensibile del golfo di Gaeta. Questo immobilismo persiste quando mancano ormai circa sei mesi dalla scadenza della validità delle concessioni demaniali marittime rilasciate agli impianti di acquacoltura". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "A tal riguardo ho presentato un'interrogazione urgente a risposta immediata al presidente Zingaretti e alla giunta regionale che verrà discussa già mercoledì 17 giugno nel question time previsto in Consiglio, per sapere quali misure ed interventi siano stati messi in campo per far rispettare le prescrizioni normative del 2010 e del 2015. Mi auguro che già a partire da mercoledì si possano avere dall'amministrazione risposte chiare, nella speranza che si arrivi a soluzioni concrete in tempi brevi", conclude Simeone.(Com)