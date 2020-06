© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati Istat sulla produzione industriale sono drammatici, troppi settori in ginocchio e il governo non ha una strategia per il rilancio della nostra economia. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "L'automotive, in particolare, ha fatto segnale un crollo record. Maggioranza accolga nostre proposte al dl rilancio, serve coraggio per ripartire", aggiunge.(Rin)