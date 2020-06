Africa: Oms, pandemia di Covid-19 in “aumento costante” nel continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Africa avrà un "aumento costante" dei casi di Covid-19 fino a quando non verrà sviluppato un vaccino e saranno necessarie forti misure di sanità pubblica negli attuali "hotspot" in Sudafrica, Algeria e Camerun. Lo ha affermato oggi Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l’Africa, nel corso di un briefing con la stampa a Ginevra. “Fino a quando non avremo accesso a un vaccino efficace, temo che probabilmente dovremo convivere con un costante aumento (dei casi) nella regione, con alcuni hotspot che dovranno essere gestiti in un certo numero di paesi, come sta accadendo per esempio in Sudafrica, Algeria, Camerun, il che richiede misure di salute pubblica molto forti e misure di distanziamento sociale”, ha detto Moeti. In Africa sono oltre 210 mila i casi finora confermati di coronavirus e circa 5.700 i decessi: il paese più colpito è il Sudafrica con oltre 55 mila casi e 1.200 morti. (Res)