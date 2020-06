Speciale energia: Germania, Thyssekrupp e Rwe lavorano a partenariato per l'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due dei principali gruppi industriali tedeschi, il conglomerato Thyssenkrupp e la compagnia energetica Rwe, hanno concordato di lavorare a un partenariato di lungo periodo per la promozione dell'idrogeno come fonte di energia pulita. È quanto reso noto da entrambe le società, nella stessa giornata in cui, con sei mesi di ritardo, il tedesco ha approvato la Strategia per l'idrogeno che mira a fare della Germania il primo fornitore al mondo di tale fonte di energia rinnovabile. Nella partnership con Thyssenkrupp, Rwe potrebbe produrre idrogeno dall'elettrolisi alimentata con energia pulita nella sua centrale elettrica a Lingen, in Bassa Sassonia. L'idrogeno verrebbe poi fornito all'acciaieria di Thyssekrupp di Duisburg, in Renania settentrionale-Vestfalia. Il progetto dovrebbe essere in grado di soddisfare il 70 per cento del fabbisogno energetico dell'impianto. In tal modo, potrebbero essere prodotte circa 50 mila tonnellate di acciaio neutrale dal punto di vista climatico. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'attuazione dei piani di Rwe e Thyssenkrupp è “ancora soggetta a condizioni”. Secondo quanto reso noto dalle due aziende, “il prerequisito per l'istituzione della cooperazione è, tra l'altro, lo sviluppo di una rete dedicata al trasporto dell'idrogeno gassoso” dalla centrale di Rwe a Lingen alle acciaierie di Thyssenkupp a Duisburg. A tal fine, le due aziende chiedono soluzioni rapide. (Geb)