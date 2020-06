Speciale energia: Usa accolgono favorevolmente estensione accordo su tagli alla produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono favorevolmente l'accordo tra i membri dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i partner fuori dal Cartello per l'estensione dei tagli alla produzione di greggio. Lo ha detto il segretario all'Energia Dan Brouillette in collegamento video con il direttore dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie), Fatih Birol. In base all'accordo Opec+, ha sottolineato Brouillette, la produzione globale di petrolio è stata ridotta e i mercati internazionali sono divenuti più stabili. Ho accolto con piacere l'annuncio di questa settimana, secondo cui l'intesa sarà estesa per almeno altri 30 giorni". L'accordo, che rimarrà in vigore fino al prossimo luglio, prevede tagli quotidiani alla produzione per 9,7 milioni di barili. (Nys)