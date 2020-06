Speciale energia: Eni gas e luce incontra i rappresentanti consumatori, focus su attività di collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto in modalità totalmente digitale, l’incontro annuale fra Eni gas e luce e i rappresentanti nazionali delle associazioni dei consumatori. Come negli scorsi anni - riferisce una nota del gruppo - l’incontro è stato l’occasione per fare il punto sulle attività di collaborazione fra le associazioni e l’azienda. Oltre ai consueti temi trattati, quest’anno, le parti si sono confrontate sui bisogni e i desideri dei consumatori, in particolare sulla loro evoluzione in questo delicato periodo storico e sulle modalità che Eni gas e luce sta adottando per venire incontro a queste esigenze. Nel corso dell’ultimo anno, l’azienda ha messo in campo numerose iniziative per ottimizzare e semplificare l’esperienza dei clienti: dai canali self care sempre più ricchi di funzionalità, alla smart bolletta digitale, che facilita e velocizza la comprensione di costi e consumi. Strumenti che si sono rivelati di fondamentale importanza per continuare a garantire ai clienti un elevato livello di servizio anche durante la recente crisi sanitaria. (Com)