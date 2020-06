Speciale energia: Istat, -19,1 per cento produzione ad aprile, -42,5 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad aprile 2020 si stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca del 19,1 per cento rispetto a marzo. Nella media del periodo febbraio-aprile, il livello della produzione cala del 23,2 per cento rispetto ai tre mesi precedenti. Così l'Istat nella nota relativa alla produzione industriale. L’indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale solo per l’energia (+0,7 per cento), mentre ampie diminuzioni si registrano per i beni intermedi (-24,6 per cento), i beni strumentali (-21,8 per cento) e, in misura meno intensa, i beni di consumo (-14,0 per cento). Corretto per gli effetti di calendario, ad aprile 2020 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 42,5 per cento (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di aprile 2019). Forti flessioni tendenziali caratterizzano quasi tutti i principali comparti; il calo è infatti meno pronunciato solo per l’energia (-14,0 per cento), mentre risulta molto rilevante per i beni strumentali (-51,5 per cento), i beni intermedi (-46,0 per cento) e quelli di consumo (-39,8 per cento). Tutti i principali settori di attività economica registrano diminuzioni tendenziali. Le più accentuate sono quelle delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-80,5 per cento), della fabbricazione di mezzi di trasporto (-74,0 per cento), delle altre industrie (-57,0 per cento) e della fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (-56,3 per cento); i cali minori, invece, si osservano nella produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (-6,7 per cento) e nelle industrie alimentari, bevande e tabacco (-8,1 per cento). (Ren)