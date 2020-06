Speciale energia: "The Times", governo britannico investa di più nell'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito dovrebbe investire maggiormente nell'idrogeno. Questa è l'opinione del quotidiano britannico "The Times". Il Regno Unito è stato il primo paese al mondo ad introdurre l'obiettivo di zero emissioni di carbonio, ma il governo non ha ancora le idee chiare su come raggiungere questo traguardo. Secondo "The Times", una delle vie migliori per farlo sarebbe quella di investire nell'idrogeno come fonte di energia. Il potenziale dell'idrogeno in quanto fonte di carburante è stato identificato più di 200 anni fa. Tuttavia, il suo utilizzo è limitato, per cui è parzialmente vero, ammette il quotidiano, che l'idrogeno è "la tecnologia del futuro e lo rimarrà sempre". Non ci sono abbastanza infrastrutture per produrre, distribuire e accumulare idrogeno. Ma ciò potrebbe cambiare, sostiene "The Times". Infatti i paesi con un'economia avanzata iniziano a comprendere che per raggiungere i loro obiettivi climatici, hanno bisogno di includere l'idrogeno nelle proprie soluzioni. La decarbonizzazione delle reti elettriche è già a buon punto, ma per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni, ci sarà bisogno di decarbonizzare anche l'industria pesante, quella dei trasporti e del riscaldamento. In teoria, l'idrogeno potrebbe risolvere tutti questi problemi. L'ostacolo principale è il suo costo elevato, ma secondo il quotidiano ci sono buone possibilità che questo si abbassi, come si sta abbassando in generale il costo dell'energia rinnovabile. (Rel)