Tunisia: Organizzazione mondiale del turismo promuove paese “destinazione sicura”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale del turismo (Unwto) ha annunciato di aver promosso la Tunisia come destinazione turistica sicura durante la pandemia di Covid-19. In un messaggio su Twitter, l'Unwto ha sottolineato che la Tunisia ha attuato un protocollo sanitario per garantire la protezione dei turisti e del personale del settore. Sviluppato dall'Ufficio nazionale del turismo tunisino (Ontt), il protocollo sanitario per il turismo tunisino anti Covid-19 prevede una serie di misure che riguardano essenzialmente il rispetto delle norme di igiene e sicurezza sanitaria, al fine di prevenire qualsiasi possibilità di diffondere Covid-19 nel settore turistico. Nonostante le restrizioni ai viaggi richieste da alcuni paesi, la Tunisia, che finora è riuscita a contenere il virus, aspira a rilanciare il settore turistico durante l'estate del 2020. Finora il paese ha registrato 49 morti su un totale di 1.087 casi. Prima di questa pandemia di Covid-19, la Tunisia sperava di accogliere 10 milioni turisti nel 2020, dopo aver attirato più di 9 milioni nel 2019.(Tut)