Decreto Imprese: Squeri (FI), per prestiti tassi alti e tempi lunghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Luca Squeri, dichiara che "in sintesi, ciò che emerge dall'audizione di Bankitalia è che la grande iniezione di denaro che avrebbe dovuto concretizzarsi con i prestiti introdotti dal decreto legge Liquidità non c'è stata: tempi lunghi e tassi troppo alti hanno impedito alle risorse di arrivare a destinazione e scoraggiato molte imprese dall'indebitarsi ulteriormente". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Insieme alle categorie produttive, abbiamo invocato da subito risorse a fondo perduto: il governo ha perso settimane prima di approdare a questa soluzione. In vista degli Stati generali, ci auguriamo che il confronto con il mondo delle imprese sia meno lento e più proficuo. Ci aspettano - conclude Squeri - mesi difficili, l'esecutivo non li renda impossibili". (Com)