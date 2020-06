Tunisia: approvato uso bracceletto elettronico per reati minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri ha adottato un progetto di legge che prevede l'uso dei braccialetti elettronici come pene alternative o misure preventive per determinati reati. Lo ha annunciato all'agenzia di stampa "Tap" il ministro di Stato, responsabile del servizio pubblico, della governance e della lotta contro la corruzione, Mohamed Abbou, dopo l'audizione presso l'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp). La misura consentirà di non affollare le carceri. Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato la sospensione dei decreti legislativi relativi a misure eccezionali, ha aggiunto Abbou. "Il governo ha rispettato il termine di due mesi previsto dalla Costituzione", per l'adozione del decreto, malgrado le limitazioni dovute alla pandemia di coronavirus. (segue) (Tut)