Tunisia: approvato uso bracceletto elettronico per reati minori (2)

- Il ministro di Stato responsabile del servizio pubblico, della governance e della lotta contro la corruzione, Mohamed Abbou, è intervenuto anche sulle assunzioni negli uffici pubblici, sottolineando che la situazione finanziaria pubblica non consente attualmente l'assunzione, ad eccezione di alcune urgenze. Nonostante la situazione finanziaria critica, nessuno può dire che lo Stato è fallito, visto che tutte le sue istituzioni sono operative, ha rassicurato Abbou. Un altro tema su cui è intervenuto Abbou è quello dell'energia. Le perdite registrate dalla Gafsa Phosphate Company sono stimate in 200 milioni di dinari all'anno, ha detto, sottolineando in tal senso l'imperativo per lo Stato di assumersi le proprie responsabilità e applicare la legge. (Tut)