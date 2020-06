Istat: -7,5 per cento le ore lavorate nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2020, in un contesto di sostanziale stabilità delle posizioni lavorative (-0,2 per cento rispetto al trimestre precedente) le ore lavorate hanno registrato una diminuzione del 7,5 per cento. Così l'Istat nella nota informativa relativa ai conti economici trimestrali. Il risultato è dovuto a un calo del 2,4 per cento dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, dell’8,9 per cento dell’industria in senso stretto e del 9,9 per cento delle costruzioni, mentre i servizi registrano una riduzione del 7,3 per cento. Le unità di lavoro sono diminuite in totale del 6,9 per cento per effetto di un calo generalizzato in tutti i comparti. La riduzione è stata dell’1,8 per cento per agricoltura, silvicoltura e pesca, del 9,6 per cento per l’industria in senso stretto e le costruzioni e del 6,4 per cento per il comparto dei servizi. I redditi da lavoro dipendente pro-capite sono diminuiti nel complesso dello 0,4 per cento, per effetto di un calo dello 0,2 per cento fatto registrare nell’industria in senso stretto, nell’agricoltura e nei servizi, e di aumento dello 0,8 nelle costruzioni.(Ren)