Paesi Bassi: governo esprime rammarico per scelta Unilever di spostare sede nel Regno Unito

- Il governo olandese ha espresso il proprio dispiacere per la scelta della multinazionale Unilever di basare le proprie attività solo nel Regno Unito, e non nei Paesi Bassi. Come ha scritto il ministro dell’Economia olandese Eric Wiebes in una lettera al parlamento, le autorità sono dispiaciute per la proposta di Unilever, “perché avremmo preferito una semplificazione della struttura aziendale con una compagnia dei Paesi Bassi alla guida”. “Al contempo, comprendiamo che tale semplificazione non avrà conseguenze per le attività svolte nel nostro paese”, si legge ancora nella missiva. Il ministro ha poi ricordato come Unilever abbia promesso che, in caso di divisione delle sue operazioni nei settori alimentari e dei prodotti cosmetici, la compagnia sarebbe stata basata nei Paesi Bassi. (Beb)