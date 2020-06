Governo: Gelmini (FI), centrodestra non si presta a passerelle, incontri solo in sedi preposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ai microfoni del Giornale Radio Rai, ha affermato che "il centrodestra non si presta a passerelle e dunque non andrà agli Stati generali. Se il governo vuole davvero incontrarci noi ci siamo - ha spiegato la parlamentare -, ma nelle sedi istituzionali preposte. L'Italia ha bisogno di riforme strutturali e profonde, e l'esecutivo non è in grado di farle da solo".(Rin)