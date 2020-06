Amministrative: Raggi, accettare appoggio Pd? Domanda a oggi non ha senso di realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ipotesi di accettare, in vista delle elezioni amministrative per il 2021, l'appoggio del Partito democratico, è una "domanda in questo momento non ha alcun senso di realtà". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervistata nella trasmissione L'aria che tira su La7. "Sul Pd voglio fare una riflessione - ha aggiunto Raggi -, a Roma immaginiamo che il Pd sia un partito di sinistra ma su Atac hanno votato un referendum per la privatizzazione, io l'ho trovata sull'orlo del fallimento e la sto risanando con il concordato preventivo in continuità. Viene da chiedersi: ma il Pd è di sinistra o cosa?" (Rer)