Roma: Raggi, voto su quanto fatto me lo daranno i cittadini alla fine del mandato

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervistata nella trasmissione L'aria che tira su La7, alla domanda sul voto che si darebbe per quanto fatto fino a oggi alla guida della Capitale, ha risposto: "I voti li danno i cittadini e si danno alla fine del mandato. Io continuo a lavorare e a mettere in atto una serie di provvedimenti. Se mi fermerò qui? Contro l'illegalità non ci si deve fermare mai, lo abbiamo fatto con Casapound e i Casamonica". (Rer)