- Il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina definisce "ottimo" l'incontro odierno con l’Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica. "Una riunione - spiega su Twitter - che ha confermato la proficua collaborazione con il Ministero e ha gettato le basi per progetti comuni per il futuro. Lavoriamo insieme per la riapertura a settembre delle scuole". (Rin)