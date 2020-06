Trasporto aereo: Solinas, vertenza Air Italy diventi nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vertenza Air Italy è una crisi industriale nazionale di pari dignità a quella di Alitalia e deve diventare nazionale. Lo ha detto il governatore della Sardegna, Christian Solinas, ai microfoni di "Centocittà" su Radio1 Rai. "Chiediamo che Air Italy diventi una vertenza nazionale. E' una crisi industriale nazionale di pari dignità al caso Alitalia, non si possono trattare casi simili in modo dissimile", ha detto. "Dal momento che l'Italia ha previsto un importantissimo stanziamento per la vicenda Alitalia da 3 miliardi di euro, chiediamo che all'interno di questa cornice si affronti in maniera organica il tema dell'industria aeronautica italiana".(Rin)